Corso gratuito per diventare addetto/a alla segreteria amministrativa

Un corso di formazione gratuito per addetto/a alla segreteria amministrativa.

È quello che viene proposto come iniziativa occupazionale in Abruzzo grazie alla collaborazione tra la knowledge company Oltre Srl di Pescara e l’agenzia per il lavoro Maw Spa con un percorso di formazione professionalizzante mirato all’inserimento lavorativo.

L’esigenza è quella di sanare il divario delle competenze (skill gap) ossia l’assenza di risorse dotate di competenze adeguate a svolgere un determinato lavoro, fenomeno che sta determinando il mancato incontro tra domanda e offerta di competenze sul mercato (skill mismatch).

Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali, per operare nel settore della segreteria e dell’amministrazione, con l’obiettivo di coordinare le attività amministrative di un’organizzazione. La durata complessiva è di 33 giorni e prevede 120 ore online e 40 ore di e-learning con frequenza dal lunedì al venerdì.

La data di inzio è fissata al 13 settembre mentre la fine al 27 ottobre. Per iscriversi c'è tempo fino al prossimo 7 settembre. Per informazioni basta collegarsi a questo link: https://www.oltresrl.eu/index.php/corsi-formazione-gratuiti-addetto-segreteria-amministrativa/