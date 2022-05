Corso gratuito di accoglienza turistica per i residenti dell’area vestina

I residenti dell’area vestina che hanno tra i 16 e i 30 anni potranno prendere gratuitamente parte al nuovo corso di formazione di accoglienza turistica.

In questo modo potranno sviluppare nuove competenze in ambito turistico. Nello specifico il corso è rivolto ai residenti nei comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Villa Celiera e Vicoli.

I partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze in: turismo, escursionismo, ciclo-escursionismo, archeologia, beni culturali, archivistica, enogastronomia, contabilità, accoglienza con formazione all’ascolto e gestione équipe accoglienza.

L'attività formativa rientra all'interno del progetto Una nuova veste per i vestini, presentato dall'Ambito Distrettuale Sociale n. 19 "Vestino", realizzato da PsyPlus, Associazione Italiana Giovani per l'Unesco e Associazione "Civita dell'Abbadia" e risultato vincitore dell'Avviso Abruzzo Giovani 2020.

Le iscrizioni sono aperte e il termine ultimo per presentare la propria candidatura è venerdì 10 giugno. per consultare l’avviso clicca qui, mentre per partecipare basta compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo email info@civitadellabbadia.it.