Corso gratuito per diventare parrucchiere a giugno: come iscriversi

È in partenza il nuovo corso per diventare parrucchiere a giugno 2021. La partecipazione è completamente gratuita e si apprenderanno tutti i fondamentali della professione: tecniche stilistiche, tecniche di lavaggio e piega, servizi tecnici quali permanenti, colore, meches e il comportamento per muoversi correttamente all’interno di un salone.

Il corso è destinato a disoccupati, inoccupati o occupati con lavoro temporaneo, per un numero massimo di 20 posti.

La durata prevista è di 240 ore: le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno e inizieranno a giugno 2021.

Il corso per parrucchiere si svolgerà in presenza a Silvi (Te) e al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il corso è finanziato da Formatemp e attuato da Insight & co srl..

Come iscriversi?

Le iscrizioni possono essere invitate, fino a esaurimento posti, solo ed esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: formazione@insight.co.it.