Corso Ecm aperto a tutti i sanitari per far fronte ai vissuti psicoemotivi durante la pandemia

Si terrà venerdì 5 novembre 2021, nella sala convegni dell’hotel Sea Lion di Montesilvano, il corso Ecm “I vissuti psicoemotivi nei tempi di pandemia: conoscere per meglio assistere”. Il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie, con rilascio crediti Ecm 11.7.

Di seguito il programma del corso:

Programma

08:30 – 09:00 Introduzione al corso

09:00 – 10:30 Medicina dell’emergenza ed emergenza come ordinarietà

10:30 – 12:00 La P.N.E.I. come chiave di lettura degli eventi nel Tempo di Pandemia

12:00 – 13:30 La Pandemia ed il suo agire secondo la Teoria dei 3 Cervelli

13:30 – 14:30 Pausa pranzo

14:30 – 16:30 Le emozioni ed il loro ruolo nella vita umana

16:30 – 18:30 Le parole nella Relazione clinica e i vissuti di speranza

18:30 – 19:00 Test di valutazione finale

Per accedere è necessario esibire il Green Pass.

Per ulteriori informazioni è necessario contattare la segreteria organizzativa Fials, che si trova in via del Circuito 245, a Pescara. I contatti: tel/fax 085 415 99 79; email fialspescara@libero.it; sito web www.fialspescara.it; Facebook /fials.pescara.it