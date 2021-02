I corsi di formazione gratuiti "Refurbish Ninja" per giovani under 35

Sul sito istituzionale del Comune di Pescara è stato pubblicato l’avviso per la selezione di 60 giovani under 35 per accedere ai corsi di formazione gratuiti indetti nell’ambito del progetto “Refurbish Ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per un futuro sostenibile”.

I corsi sono rivolti a soggetti che vivono situazioni di marginalità.

“Refurbish Ninja”, promosso dall’Associazione Culturale telematica Metro Olografix, in collaborazione con la Società Cooperativa Melting Pro Learning, è sostenuto dal Comune di Pescara in quanto ente beneficiario del finanziamento attribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del programma denominato “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara”.

Nello specifico, il progetto Refurbish Ninja mira a proporre azioni di riqualificazione urbana a partire dalla cultura e dallo sviluppo di capacità personali e professionali, come elementi di crescita locale, impulso alla competitività e resilienza urbana. In linea con le attuali politiche europee, si punta quindi a investire in maniera intelligente nell’innovazione dei processi e nella formazione per affrontare le sfide presenti della società.

“Questa iniziativa - ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio – sviluppa alcuni importanti obiettivi: oltre ad alimentare la cultura del riciclo di apparecchiature elettroniche dismesse, con tutta la conseguente ricaduta di carattere ambientale e di incentivo alla sostenibilità delle attività produttive, il progetto prevede corsi che hanno lo scopo di favorire la formazione dei giovani in ambito digitale e informatico, quindi di dar vita a una vera e propria palestra per l’avviamento al lavoro. Tutto questo ci gratifica, perché sono queste le opportunità che l’attualità ci chiede. Mi auguro che i partecipanti siano numerosi”.

I corsi

I corsi di formazione gratuiti per giovani sotto i 35 anni di età sono tre:

laboratorio di riciclo di materiali elettronici ed informatici , elettronica di base e coding destinato a n.20 ragazzi, della durata di 100 ore;

, elettronica di base e coding destinato a n.20 ragazzi, della durata di 100 ore; laboratorio di storytelling digitale destinato a 20 ragazzi, della durata di 50 ore;

destinato a 20 ragazzi, della durata di 50 ore; laboratorio interattivo di utilizzo consapevole dei social network destinato a 20 ragazzi, della durata di 40 ore.

Le modalità di accesso ai corsi e le schede necessarie, da compilare, sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it).

