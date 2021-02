Nuovi corsi di formazione gratis per disoccupati a febbraio: requisiti e iscrizioni

Talentform, ente di formazione professionale, ha organizzato dei nuovi corsi di formazione gratuiti per disoccupati e inoccupati, che inizieranno a febbraio. I corsi, realizzati in collaborazione con l’agenzia per il lavoro e finanziati dal Fondo Forma.Temp., riguardano tre aree: contabilità e amministrazione, risorse umane e informatica. Nello specifico saranno corsi per diventare:

addetto alla contabilità e bilancio aziendale;

addetto amministrazione del personale;

sistemista informatico hardware, software e di rete;

professionista in marketing e comunicazione aziendale.

Tutti i corsi, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgeranno in modalità aula virtuale pertanto per poter partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

un pc/Mac (scelta consigliabile) o un tablet con webcam e un collegamento a Internet tramite cui fruire della formazione.

I corsi rilasciano un attestato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte ore.

Corso addetto alla contabilità e bilancio aziendale

Il corso si svolgerà secondo le seguenti modalità:

durata 248 ore

numero partecipanti 20

periodo di svolgimento dal 15/02/2021 al 29/03/2021

lezioni da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per iscriversi, basta inviare la propria candidatura a questo link.

Corso addetto amministrazione del personale

I dettagli:

durata 120 ore

numero partecipanti 18

periodo di svolgimento dal 08/02/2021 al 26/02/2021

lezioni da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per candidarsi, basta iscriversi qui.

Corso sistemista informatico hardware, software e di rete

I dettagli del corso:

durata 248 ore

numero partecipanti 20

periodo di svolgimento dal 15/02/2021 al 29/03/2021

lezioni da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Link per la candidatura.

Corso marketing e comunicazione aziendale

Il corso si svolgerà in questo modo:

durata 120 ore

numero partecipanti 18

periodo di svolgimento dal 08/02/2021 al 26/02/2021

lezioni da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per iscriversi, inviare la candidatura qui.