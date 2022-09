Corso di Confcommercio per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Un corso per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71 comma 6 lettera A del decreto legislativo numero 59 del 2010.

È quello che organizza Confcommercio Pescara tramite la società Cat Ascom Servizi.

Si tratta di un corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

Le lezioni si svolgeranno nelle aule della Confcommercio di Pescara, in via Aldo Moro 1/3. Dunque nel mese di settembre 2022 partirà un nuovo corso per intraprendere un’attività di vendita nel settore alimentare o un ‘attività di bar, ristorazione, e somministrazione di alimenti e bevande. Poiché sono disponibili ancora alcuni posti si invita chi fosse interessato a contattare la Confcommercio al numero di telefono 085/4313620. Gli argomenti trattati sono i seguenti: Merceologia alimentare, Elementi di scienza della nutrizione, Aspetti igienico – sanitari connessi alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, normativa di settore, diritto commerciale, legislazione tributaria, gestione operativa dell’attività, marketing e tutela del consumatore, normativa del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro.