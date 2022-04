Montesilvano, concorso per la polizia municipale: l'Ugl organizza un corso di preparazione

Un corso di formazione dell'Ugl per preparasi al concorso indetto dal comune di Montesilvano per l'assunzione di 6 agenti e un ufficiale della polizia locale. “La figura dell'operatore di polizia locale – spiega in una nota l'Ugl - è diventata sempre più centrale per la vita quotidiana. La prossimità verso i cittadini e la sicurezza urbana sono i fattori di primaria importanza, oltre al territorio. In sintesi il biglietto da visita dell'Amministrazione . Non più il vecchio 'vigile' ma un poliziotto con funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e ausiliario di pubblica sicurezza”. Di qui la volontà di organizzare il corso tenuto da operatori qualificati e tramite fad (formazione a distanza). Diverse le materie che previste: dal codice della strada ai temi legati all'ambiente il commercio e l'edilizia Al termine del corso sarà rilasciato un attestato. Per avere tutte le informazioni è possibile scrivere a uglautonomie-pl@libero.it o chiamare il 340-170479.