Ecomuseo fluviale: borse lavoro per formare guide turistiche a Pescara

Il Comune di Pescara ha pubblicato l’avviso per la selezione di 20 giovani, di età compresa tra 18 e 35 anni, per beneficiare delle borse lavoro/formazione nell’ambito del progetto “GO.l.e.n.a.” (bando Anci-fermenti in comune).

L’obiettivo è quello di formare aspiranti e competenti guide turistiche per la realizzazione del progetto dell’Ecomuseo fluviale.

Per partecipare bisogna essere muniti di green pass ed è richiesta la residenza nei comuni aderenti al Contratto di fiume.

Il progetto si svolgerà sul territorio della città di Pescara ma può prevedere occasionalmente delle trasferte sui territori circostanti soprattutto interessati dal percorso fluviale

Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 10 del 1° ottobre fino alle ore 13 del 20 ottobre 2021.

Per maggiori informazioni e consultare il bando completo, visitare il portale del Comune di Pescara, a questo link.