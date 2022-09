Corso di Confcommercio per aspiranti barman e barlady

Un corso per aspiranti barman e barlady.

È quello che organizza Confcommercio Pescara e che prenderà il via lunedì 10 ottobre.

Le sei lezioni in cui è articolato il percorso formativo termineranno mercoledì 26 ottobre e si svolgeranno in aule allestite presso la sede della Confcommercio Pescara, via Aldo Moro 1/3, il pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18.30.

Le lezioni si avvarranno del maestro barman Massimo Urru, bartender pluridecorato (primo classificato al trofeo intercontinentale di barman a Cipro anno 2000, vincitore di quattro shaker d’argento, secondo classificato a Singapore ai campionati internazionali di barman, finalista al trofeo mondiale all’Havana - Cuba). In questo corso verranno insegnate le migliori tecniche per creare buoni caffè e cocktail in generale, ed ancora, si sveleranno i segreti sui distillati e sui vini, sulla birra e sui liquori.

Questo il programma del primo articolato in sei lezioni: Prima lezione – Lunedì 10 ottobre 2022 - Presentazione del corso. La figura del barman e dello staff. L’accoglienza e la mise en place al banco bar. Le varie tipologie di bicchieri e le attrezzature, le misure liquoristiche. L’uso corretto dello Shaker Boston e del mixing glass. Esercitazione pratica. Seconda lezione – Martedì 11 ottobre 2022 - Le bevande analcoliche. Succhi di frutta e le varie tipologie di centrifuga, estratti e frullati ed i loro attrezzi. Cenni d’intaglio di frutta e verdura per decorazione cocktail, esercitazione pratica Virgin Colada, Florida, Virgin Mary. Terza lezione – Mercoledì 12 ottobre 2022 - La vinificazione, produzione di vini spumanti e champagne. Classificazione. Il vino al bar e le varie tipologie, i migliori vini abruzzesi e nazionali. Tipologie di spritz, la grande famiglia degli sparkling, demo cocktail champagne e Kir e Kir Royal, esercitazione pratica bellini, rossini e spritz. Quarta lezione – Lunedì 17 ottobre 2022 - Vini liquorosi, vermouth e bitter, storia classificazione e servizio, la storia del negroni e la sua realizzazione pratica; esercitazione su Milano Torino, negroni sbagliato, americano, campari orange, campari shakerato. Quinta lezione - Martedì 18 ottobre 2022 - La distillazione. La differenza tra liquore e crema liquore. L’Alambicco. La distillazione continua e discontinua. Distillazione dal vivo con un alambicco. Le acqueviti di origine vitivinicola. Cognac, Brandy, Armagnac e grappa. Whisky e Whiskey. La zona di produzione e lavorazione. Esercitazione pratica. Stinger, Alexander, Manhattan, Barbon Sour. Sesta lezione – Mercoledì 19 ottobre 2022 - I White Spitits. Gin, Vodka, Rum, Tequila, Cachaca, Mezcal, i drink di tendenza (master dimostrativo). Esercitazione pratica: Daiquiri, Cockatail Martini, Margarita.

Questo il programma del corso di perfezionamento di secondo livello articolato in 4 lezioni: Settima lezione – Lunedì 24 ottobre 2022 - Caffetteria (storia). Definizione cenni di botanica e produzione. Visita in torrefazione con master di caffetteria (esatta tecnica per montare il latte, Il servizio del thè e del cappuccino, cioccolata calda e tecniche di lavorazione, demo di irish coffee. esercitazione pratica: caffè, cappuccino e Il caffè shakerato. Ottava lezione – Martedì 25 ottobre 2022 - Analisi sensoriali e olfattive dei vari distillati. Master sulla birra, lavorazione e produzione, differenza tra birra industriale e quella artigianale, degustazione di varie tipologie di birre. Elaborazione e consegne ricette per la gara finale. Decorazioni cocktail. Nona lezione – Mercoledì 26 ottobre 2022 (mattina dalle ore 9:00 alle 14:00) - Classificazione dei mixed drinks e tutti i drink di tendenza, rappresentazione dal vivo di un work station con set up dei prodotti e tecniche di versaggio, demo dei mojito e i vari pestati, master sui cocktail più bevuti al mondo, allestimento bottigliera per la finale. Decima lezione – Mercoledì 26 ottobre 2022 - Decima Lezione: Controllo ricetta e accrediti, verifica esame scritto, cocktail competition, premiazione e consegna attestati II Livello, buffet finale e saluti.

Chiunque fosse interessato a partecipare può rivolgersi alla Confcommercio Pescara in via Aldo Moro 1/3: telefono 0854313620 o e-mail formazione@confcommerciopescara.it