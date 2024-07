Bambini a scuola di primo soccorso cinofilo con Formiamo Formazione [FOTO]

Bambini a scuola di primo soccorso cinofilo con Formiamo Formazione.

L'appuntamento si è tenuto nella mattinata di venerdì 19 luglio nello stabilimento balneare Il Nuovo Tramonto di Pescara.

La mattinata formativa ha visto protagonisti i bambini sul soccorso ai nostri amici a 4 zampe.

Anche loro hanno bisogno del nostro aiuto e meritano di essere salvati e soccorsi in caso di necessità. Il primo di una lunga serie di eventi formativi, sul soccorso, sul salvataggio e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare Basic Life Support sia per noi umani che per i nostri amici cani. Complimenti a tutti alla bravissima esperta cinofila Alessandra Scafati e alla collaborazione di Angeli del Mare Fisa-Protezione Civile- Unità cinofile Pescara e gli Angeli del Mare.

Soddisfatto il responsabile della Formiamo Formazione Francesco Bevilacqua che insieme a Marco Schiavone degli Angeli del Mare si sono resi promotori di questa mattinata formativa incentrata questa volta sul soccorso cinofilo, come salvare il nostro amico cane, come soccorrerlo in caso di necessità in attesa dell'arrivo del medico veterinario. «Di altissima importanza la figura del cane nel soccorso acquatico e in superficie», sottolinea Marco Schiavone, «e nel salvare una vita, quindi dobbiamo prenderci molta cura anche della loro salute. I bambini hanno avuto modo di provare anche la manovra di massaggio cardiaco sul manichino cinofilo ad alta fedeltà messo a disposizione dal centro di formazione Formiamo di Francesco Bevilacqua che con i suoi istruttori hanno tenuto una lezione teorico pratica sul primo soccorso all’animale. Subito dopo hanno avuto anche modo i bimbi di familiarizzare con i cani delle unità cinofile Fisa Pescara vedendoli anche lavorare in saggi di ricerca persone in superficie e soccorso in acqua.

«A breve», commenta Bevilacqua della Formiamo Formazione, «attiveremo un altro giornata di sensibilizzazione per i bambini al primo soccorso umano con parte teorica e addestramento pratico visto il loro grande interesse a questi eventi. Chiunque volesse organizzare eventi del genere in campus, gruppi, associazioni, scuole ci rendiamo disponibili basta contattarci al 3338763280 o sulle nostre pagine social Formiamoformazione, sito Internet www.formiamoformazione.it.