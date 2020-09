Corso gratuito di assistente familiare a Spoltore: iscrizioni entro il 25 settembre

Scade il 25 settembre 2020 il termine per la presentazione della domanda per seguire il corso di formazione gratuito per diventare assistente familiare. La gara è stata indetta dall’Ecad n. 16 Metropolitano/Comune di Spoltore e il corso è interamente finanziato dalla Regione Abruzzo.

Il fine è quello di individuare da 10 a massimo 20 allievi da inserire all’interno di un percorso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale di assistente familiare, destinato prioritariamente ai caregiver familiari.

Destinatari del corso

Per accedere al corso per diventare assistente familiare i candidati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta, i seguenti requisiti:

residenza nella Regione Abruzzo

assolvimento dell’obbligo di istruzione

maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale

per i partecipanti di origine straniera possesso di regolare permesso di soggiorno e conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

I destinatari saranno prioritariamente:

“Caregiver”, ossia persone allontanatesi dal mercato del lavoro per prestare le proprie cure a familiari e/o persone care

migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze etniche

soggetti che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

persone con da Isee inferiore a € 6.000,00

persone in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015

over 45 anni

appartenenza ad una categoria di svantaggio prevista dalla Legge

Requisiti preferenziali: in caso di superamento del numero di iscritti previsti: residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano: Brittoli – Cappelle sul Tavo – Catignano – Cepagatti – Città Sant’Angelo - Civitaquana – Elice – Moscufo – Nocciano – Pianella - Rosciano – Spoltore.

Durata del corso, indennità e rimborso spese

Il corso ha una durata di 400 ore, di cui 200 di formazione in aula e 200 di stage.

Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore d’aula previste (pari a 200 ore) verrà riconosciuta un’indennità di € 1 per ogni ora effettivamente frequentata. Totale indennità massima: € 200,00.

Ai partecipanti, inoltre, sarà riconosciuto un rimborso spese di viaggio con mezzi pubblici, nei limiti dei massimali regionali, sia durante le ore di formazione che durante il tirocinio curriculare.

Come iscriversi?

Le persone interessate in possesso dei requisiti necessari, potranno fare richiesta utilizzando unicamente la modulistica disponibile sul sito www.focus.abruzzo.it nella sezione “corsi in partenza” e nella sede di Focus Srl Impresa Sociale, a Pescara in via Tiburtina 30.

Le domande di candidatura possono essere inviate via mail Pec - info@pec.focus.abruzzo.it - o consegnate a mano: Focus Srl Impresa Sociale, via Tiburtina 30, 65128 Pescara.

La consegna a mano può essere effettuata tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre, pena la loro esclusione.

In caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 15, verrà effettuata una procedura di selezione.

Per ulteriori informazioni basta chiamare il numero 085/4159868 o scrivere una mail all’indirizzo info@focus.abruzzo.it.