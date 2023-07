Bando dell'Its Moda per i corsi di alta formazione: 50 i posti gratuiti disponibili

Raddoppiano i corsi per il biennio 2023-2025 della fonazione Its Moda che da lunedì 3 luglio apre alle candidature per la selezione di 50 ragazzi che potranno seguirli gratuitamente con le selezioni previste per il mese di ottobre.

Due i percorsi di alta specializzazione nel settore della moda che l’Academy pescarese offrirà ai giovani, già in possesso del diploma di maturità, che vorranno entrare nel mondo del lavoro del settore della moda made in Italy. Si tratta nello specifico di quello per “Fashion Creator” e “Digital graphic designer”. Per entrambi i corsi sono previsti 1.000 ore di formazione in aula e in laboratorio, visite aziendali e uscite didattiche oltre alle 800 euro di stage formativo da svolgere nelle aziende del territorio, su realtà extra-regionali e anche nei Paesi europei grazie ai progetti Erasmus+.

Il presidente della fondazione Its moda Giovanni Di Michele sottolinea come grazie a questi percorsi il 90 per cento degli studenti sia riuscito ad ottenere un contratto stabile a meno di un anno dal termine del biennio di formazione, questo anche a dimostrazione della ripresa del settore.

“Il corso di Fashion graphic design – spiega il coordinatore dell’Its Gaetano Grima entrando nel dettaglio - forma un profilo completo, specializzato in strategie grafiche e comunicazione per la moda, occupandosi di tutto ciò che nella comunicazione del settore del fashion è visivo, divenendo esperti di marketing strategico e in grado di padroneggiare i più avanzati strumenti di computer grafica, progettare siti web e contenuti social, nonché avere competenze in tecniche avanzate di grafica 3D”. “Il percorso di studi del Fashion Creator – prosegue - fornisce altresì tutte le competenze per diventare un tecnico superiore di progettazione moda, in grado di analizzare o scoprire nuove tendenze, affiancare stilisti e brand manager, interpretare e definire il mood di una collezione, coniugando le competenze tecniche modellistiche con le conoscenze di progettazione dell’abbigliamento attraverso l’utilizzo di software dedicati 2D e 3D.”

Per iscriversi sarà possibile collegarsi da lunedì 3 luglio sul sito ufficiale dell’Academy.