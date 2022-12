Cosa fare a Pescara e dintorni dal 9 all'11 dicembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 9 all'11 dicembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. A Montesilvano è in programma il convegno su “Le politiche attive per la transizione ecologica”. A Città Sant'Angelo torna per il quinto anno "La Casa di Babbo Natale". All'Aurum, invece, per gli amanti del "mangia-e-bevi" è da non perdere il Pescara Abruzzo Wine.

Capitolo concerti: i Queen on Fire - The Real Queen Experience si esibiscono ad Hai Bin e Lilya Zilberstein interpreta al Massimo la musica di Schubert, Liszt, Chausson, Czerny e Ravel. Ci sono, poi, gli eventi di Natale a Cepagatti, a Montesilvano e a Spoltore.

Cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Spoltore si tiene un'antologica di Aldo Laurenti e al Borgo d’Abruzzo è visitabile “Cromatismi Congruenti” di Maria Basile. Al museo delle genti d'Abruzzo c'è "Romanoleli, esercizi di memoria", a cura di Mariano Cipollini. A Ceravento sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio.

Non mancano, infine, gli spettacoli teatrali: al Matta va in scena “Shocking?” per la rassegna Sconfinamenti, a Città Sant'Angelo Paola Turci è la protagonista del monologo "Mi amerò lo stesso". Per i più piccoli, al teatro Massimo c'è Carolina Benvenga con "Un Natale favoloso... a teatro", mentre al Flaiano c'è "Le avventure del pesce Gaetano" nell'ambito della rassegna "Tutti a Teatro!".