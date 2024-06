Cosa facciamo questo weekend? C’è il Wonderfest e molto altro

Il Pescara Wonderfest sarà l’evento di punta di questo caldo fine settimana di giugno. Ci sarà Cristina D’avena ma non solo e non mancheranno altri eventi in città e dintorni. Vediamo allora quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MANIFESTAZIONI. C’è grande attesa per la due giorni dedicata al Pescara Wonderfest, un mega evento alla sua prima edizione in città, dedicato agli amanti dei fumetti e dei giochi. Protagonisti di questo appuntamento saranno Cristina D’Avena, Anna Mazzamauro, Giovanni Mucciaccia e Giorgio Vanni.

LIBRI E CULTURA. Nella giornata di venerdì 7 giugno al Dopolavoro Ferroviario di Pescara sarà presentato il romanzo storico di Antonio Di Loreto: Cronache dal lontano immenso.

EVENTI PER BAMBINI. A Spoltore, nel cartellone estivo dedicato a giugno, ci sarà un doppio appuntamento. Sabato 8 giugno sarà presentato il libro Il Settimo giorno, si terrà l’evento “Incontriamoci sulle emozioni” e “Impariamo a gestire le emozioni”.

MUSICA E CONCERTI. Ad Alanno l’artista abruzzese Ariannah si esibirà con il suo nuovo progetto Rock Tour 2024 all’anfiteatro Valle Cupa.

A proposito di musica, al Palm Beach in centro città si terrà Alma Brasileira, spettacolo basato sulle musiche brasiliane, con Dolores Valecchi e Adamo Crocetta.

ANIMALI. Per gli amanti degli amici a quattro zampe, al parco della Libertà di Montesilvano si terrà la sfilata di cani Miss e Mister Dog domenica pomeriggio.

SPORT. Nel campetto accanto alla parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco si sta tenendo in questi giorni e fino al 23 giugno il secondo memorial Comerlati, un torneo di calcetto per creare aggregazione e divertimento.