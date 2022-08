Cosa fare a Pescara nel primo fine settimana di agosto: la guida agli eventi

Cosa fare a Pescara nel primo fine settimana di agosto: ecco per voi la guida agli appuntamenti del weekend che darà il via a questo mese, in cui spiccano diverse cose interessanti. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Ci sono altresì alcune proiezioni gratuite all'aperto con apposite rassegne in periferia: "Cinema sotto casa", "Cinema in borgo" e "Il cinema nelle periferie". In più, al teatro D'Annunzio prosegue "Cinema sotto le stelle": le prossime pellicole in programma sono elencate QUI.

Avete, invece, voglia di ballare? Come sempre, potete consultare la nostra guida alla movida cittadina. E per gli amanti del 'mangia e bevi' segnaliamo la Sagra di Sant'Antonio sulla strada parco e la festa della birra a Pianella, mentre Montebello di Bertona si appresta a diventare la capitale della tutela delle api perché torna il "Bee Natural Festival".

Concerti

Al porto turistico si ripete anche quest'anno lo Zoo Music Fest: si comincia con i live di Caparezza il 6 agosto e Marracash il 7 agosto. Negli stessi giorni a Città Sant'Angelo c'è "Armonie d'autore" con gli Uscitanord e la Piccola Orchestra Avion Travel.

A Montesilvano, infine, sabato al teatro del mare si esibisce Shade e domenica sul colle tocca ai Giorninfiniti, tribute Pooh, per la Festa della Madonna della Neve.

Mostre

Molto stuzzicanti le mostre allestite anche d'estate: dal 7 al 10 agosto è ammirabile all'Aurum “Espressioni d’Abruzzo. Sguardi nella pandemia”, mentre fino a venerdì, nella sede del Flag Costa di Pescara, è allestita la mostra fotografica internazionale “Genti di mare”. Continua, inoltre, "Giorgio de Chirico. La memoria e l’enigma. L’ultima stagione della metafisica" al Museo Paparella Treccia.