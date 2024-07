Cosa facciamo nel primo weekend di luglio? C’è l’Abruzzo Pride, la cerimonia dei premi Flaiano e tanto altro da non perdere

Siamo giunti a passo spedito al primo weekend di luglio, che si preannuncia esplosivo ma soprattutto ricco di colore e gioia. C’è, infatti, il corteo del Pride a Pescara, che colorerà le strade del centro.

Arrivano alla fine anche i Premi Flaiano, che nella serata del 7 luglio saranno consegnati ai vincitori. Non mancheranno eventi per bambini, mostre e molto altro ancora. Non ci resta che vedere quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA E CONCERTI. SI balla sul lungomare, in pieno centro città a Pescara, con gli Alma Brasileira, che proporranno il meglio della musica brasiliana.

MANIFESTAZIONI E FESTIVAL. Tutto pronto per l’Abruzzo Pride, o per meglio dire per il corteo che animerà le strade di Pescara sabato luglio.

Sempre nella giornata del 6 luglio ci sarà anche il festival degli artisti di strada sordi in piazza Salotto, uno spettacolo tra mimo, magia, arte e molto altro.

Grande attesa è riservata alla serata finale dei Premi Flaiano. L’evento si terrà domenica 7 luglio in piazza Salotto, con la consegna dei riconoscimenti per i settori cinema, teatro, televisione e giornalismo.

SPETTACOLI. Giunge al termine Funambolika 2024 con lo spettacolo conclusivo del 5 luglio: il Gran gala du cirque.

EVENTI PER BAMBINI. Tra gli eventi per i più piccoli vi segnaliamo il Mercatino dei bambini, che si terrà al Pala Dean Martin a Montesilvano nella giornata di venerdì 5 luglio.

FIERE. Al porto turistico arriva la 38esima edizione di Mediterranea, una delle fiere più longeve d’Abruzzo, dal 5 al 7 luglio.

MOSTRE. Nella giornata di sabato si terrà il vernissage della mostra Ashby e l’Abruzzo 1901-1923 alla Maisons des Arts di Fondazione Pescarabruzzo.