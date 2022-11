Cosa fare a Pescara e dintorni dal 4 al 6 novembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara dal 4 al 6 novembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Al teatro Massimo è in scena Angelo Duro con il suo nuovo spettacolo "Sono cambiato". A Pescara centro c'è la Werewolf Run, competizione di corsa a ostacoli Made in Italy. Per gli appassionati dei dischi è da non perdere, al porto turistico, la Fiera del Disco con “Il circo dei vinili”.

Per gli amanti del 'mangiaebevi' segnaliamo "Borgo DiVino" a Pianella. Sabato il Dopolavoro Ferroviario ospita "Un mare di verde per Pescara", manifestazione delle associazioni ambientaliste contro la sede unica della Regione sull'area di risulta.

Mostre/cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: all'Aurum c'è l'interessante collettiva fotografica "Echi d'Abruzzo" e al Circolo Aternino torna "L'Arte nella città di D'Annunzio", organizzata dall'Intercral Abruzzo e dedicata alla memoria di Augusto Rocchi. Alla Maison des Arts prosegue "Salvatore Incorpora, il rosso aggrumato dell’uomo", ma viene altresì inaugurata "Irina Fedoriuk. Fuga nell’irreale". A Ceravento, infine, sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio.

Per gli amanti della classica segnaliamo che venerdì al Massimo si esibisce la Nuova Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni" diretta da Massimo Belli in concerto con Giuseppe Gibboni, mentre domenica al Città Sant’Angelo Music Festival è di scena il corpo di ballo del Balletto di Pescara e all'Auditorium Cerulli c'è il Trio De Feo per la rassegna "Millennials".