Cosa facciamo questo weekend? Guida agli eventi del primo fine settimana di giugno

Street food, degustazioni di vino, agli incontri con artisti e spettacoli e giochi per bambini. Tanti sono gli eventi che animeranno questo primo weekend di giugno. Vediamo allora quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

LIBRI E CULTURA. Peppe Vessicchio sarà a Spoltore per presentare il nuovo libro di Biagio Russo, di cui ha curato la prefazione.

EVENTI PER BAMBINI. Il pomeriggio di sabato 1° giugno sarà dedicato ai bambini nel centro storico di Spoltore con l’evento “Spoltore narra”.

Sempre per i più piccoli allo Spazio Matta si terrà lo spettacolo-improvvisazione con i giovani allievi del laboratorio: “La ragazza scomparsa e il segreto di Harukà”.

MANIFESTAZIONI E SAGRE. A Città Sant’Angelo ci sarà l’edizione in tour di Borgo diVino, dove sarà possibile degustare le eccellenze del buon bere.

Al porto turistico invece ci sarà un vero e proprio raduno di food truck per la nuova edizione di Street Food Time.

RELIGIONE. Si terrà nella chiesa di Sant’Andrea un concerto di musica sacra con Federica Bragaglia e Silvio Celeghin.

SALUTE E PREVENZIONE. Serramonacesca nella giornata del 1° giugno si colorerà di rosa per la “Festa in rosa”, che prevede una lunga passeggiata e una campagna di sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno.

INCONTRI. Infine si terrà “Appuntamento in giardino”, giunto alla VII edizione. Saranno aperti e visitabili nel Pescarese il giardino dei ligustri – giardino botanico di Loreto Aprutino e il giardino botanico Daniela Brescia a Sant’Eufemia a Maiella.