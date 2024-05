Che facciamo stasera? Guida agli eventi del primo weekend di maggio

In città ci saranno Filippo Nigro, Alessandro Di Battista ma anche una compagnia teatrale belga in scena con uno spettacolo in lingua francese. Inoltre torna il Sottocosta ma non mancheranno mostre artistiche ed eventi per bambini. Vediamo allora a quali appuntamenti partecipare in questi giorni! Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

TEATRO. Ci sarà Alessandro Di Battista questo sabato al teatro Circus con lo spettacolo “Colpirne uno per educarne cento”, incentrato sulla storia del giornalista Julian Assange, fondatore di Wikileaks.

Al teatro Massimo, invece, ci sarà lo spettacolo di Filippo Nigro, che porterà in scena un racconto sulle cose per cui vale la pena vivere.

“Passé composé” sarà in scena con la compagnia teatrale belga Compagnie du Campus e con David Lallemand, uno spettacolo in lingua francese, che fa riflettere sulle questioni di genere: sull’omosessualità, l'omofobia, la tolleranza, la differenza e l'esclusione.

Molto atteso per domenica il ritorno in scena di Domenico Galasso e del suo spettacolo “La lezione della follia”, previsto nel tardo pomeriggio al Piccolo Teatro Orazio Costa.

EVENTI PER BAMBINI. Un pomeriggio dedicato ai più piccini animerà il centro storico di Cepagatti con “Giochi di strada”, che prevede attività come letture, giochi, esposizioni fotografiche e pittoriche e tavole rotonde per piccoli e adulti.

MANIFESTAZIONI. Al porto turistico torna il salone nautica del medio Adriatico Sottocosta 2024, giunto alla sua decima edizione, una manifestazione pensata per gli appassionati di mare, nautica e sport acquatici.

ARTE. Una splendida mostra dell’artista pugliese dal cuore abruzzese Mimmo Francone colorerà gli spazi di Contesto Lab, dal 3 al 5 maggio.