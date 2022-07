Cosa fare a Pescara dal 29 al 31 luglio: la guida agli eventi dell'ultimo weekend del mese

Cosa fare a Pescara dal 29 al 31 luglio: ecco per voi la guida agli eventi dell'ultimo fine settimana di luglio. L'elenco completo degli appuntamenti è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Ci sono anche alcune proiezioni gratuite all'aperto con apposite rassegne in periferia: "Cinema sotto casa", "Cinema in borgo" e "Il cinema nelle periferie".

Avete, invece, voglia di ballare? Come sempre, potete consultare la nostra guida alla movida cittadina. E per gli amanti del 'mangia e bevi' segnaliamo che al porto turistico si terrà la nona edizione di "Cerasuolo a mare": 40 le cantine che, in 5 punti di degustazione, animeranno la piazzetta del porto turistico.

Mostre

Molto stuzzicanti le mostre allestite anche d'estate: fino al 31 luglio sono ammirabili "A cquá, Qui, In questo luogo. Daniela d’Arielli sul filo di Antonio De Nino" al Museo delle Genti d'Abruzzo e "Figurarsi il tempo" di Giorgio Cutini e Marco Stefanucci al Castello di Nocciano. Continua, inoltre, "Giorgio de Chirico. La memoria e l’enigma. L’ultima stagione della metafisica" al Museo Paparella Treccia.