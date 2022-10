Cosa fare a Pescara e dintorni dal 28 al 30 ottobre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara dal 28 al 30 ottobre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. In piazza Salotto, invece, c'è la prima edizione della ‘PesGara per la Legalità’, gara podistica di 10 chilometri di percorso cittadino su strada. All'Aurum si tiene un interessante convegno: "Il pianeta carcere al tempo del Covid-19".

Per gli appassionati dei motori è da non perdere, al Pala Dean Martin di Montesilvano, il Motor Show. Al museo delle genti d'Abruzzo è in programma l'edizione 2022 di "Abruzzo Sposi". Venerdì la scrittrice cilena Lola Larra sarà ospite del gruppo di lettura della Macondo. Sabato al Mondadori Bookstore si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio.

Mostre/cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: il Museo Colonna ospita 'Murap, un racconto per immagini', personale di Iacopo Pasqui, e all'Aurum c'è l'interessante collettiva fotografica "Echi d'Abruzzo". Al Circolo Aternino torna "L'Arte nella città di D'Annunzio", organizzata dall'Intercral Abruzzo e dedicata alla memoria di Augusto Rocchi. Alla Maison des Arts si inaugura "Salvatore Incorpora, il rosso aggrumato dell’uomo". A Ceravento, infine, sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio.

Per gli amanti della classica segnaliamo che al teatro Massimo Hugo Aisemberg interpreta Piazzolla e i più grandi musicisti argentini sul filo delle pagine firmate da Borges, mentre al Conservatorio si conclude il concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni”, all'auditorium Cerulli si esibiscono il violoncellista Gabriele Melone e la pianista Sonia Adinolfi per "Millennials" e all'auditorium Giovanni Paolo II c'è l'apertura di "Note di bellezza" con Paolo Morena e Alessandro Cappella.