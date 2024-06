Cosa facciamo questo weekend? Guida agli eventi dell’ultimo fine settimana di giugno

Ci sono tantissimi appuntamenti questo fine settimana, l’ultimo di giugno, eventi da non perdere e indimenticabili a cominciare dall’Rds Summer Festival, allo stadio del Mare di Pescara, che vedrà sul palco alternarvi vari artisti, tra cui Mr. Rain, The Kolors e Gazzelle. Non mancheranno eventi per bambini, mostre e molto altro ancora. Non ci resta che vedere quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA E CONCERTI. Come anticipato, l’Rds Summer Festival catalizzerà l’attenzione sulla riviera pescarese. Due giorni, 28 e 29 giugno, un grande evento gratuito e tanti artisti sul palco, tra cui anche il ritorno di Benji e Fede, ma soprattutto The Kolors, Gazzelle e Mr. Rain oltre a una serie di artisti emergenti ed esordienti ma di grande talento.

Inoltre, per gli amanti della musica classica (e non solo) si riapre la stagione concertistica del Colibrì Ensemble, con l’evento del 29 giugno all’auditorium Petruzzi.

FIERE E MANIFESTAZIONI. Tra le manifestazioni in programma c’è l’East Coast Trucks al Pala Dean Martin di Montesilvano, un evento dedicato ai mezzi “grandi” ma che prevede momenti pensati anche per i più piccini.

EVENTI PER BAMBINI. Ritorna una nuova edizione della Notte del Birillo, che avrà luogo sul lungomare di Montesilvano con artisti di strada e tanto divertimento.

FESTE E SAGRE. Diverse le cittadine del Pescarese che hanno dato il via a una serie di eventi del cartellone estivo, come Manoppello sotto le stelle, Cepagatti estate 2024, Spoltore con gli appuntamenti di giugno, e Torrestate a Torre de’ Passeri.

TEATRO. Tornano anche gli appuntamenti al Matta, con la manifestazione Matta Aperto 2024.

MOSTRE. Allo spazio arte del museo delle Genti d’Abruzzo ci sarà l’inaugurazione della mostra ImPopolare, la personale di Michelangelo Prencipe.

PREMIAZIONI. Nella serata del 30 giugno saranno conferiti all'Aurum i premi Flaiano narrativa e italianistica.