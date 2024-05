Tra cantine aperte e dimore storiche, tutti gli eventi dell’ultimo weekend di maggio

Sta per finire il mese, siamo giunti all’ultimo weekend di maggio, l’aria si fa più calda e le giornate più lunghe. La voglia di prendere parte a eventi e occasioni nel fine settimana è tanta e molti sono quelli organizzati dal 24 al 26 maggio. Torna, infatti, la festa del vino con la nuova edizione di cantine aperte, ma ci saranno anche speciali aperture in vista della giornata delle dimore storiche. Questo e tanto altro accadrà in città e nei dintorni. Vediamo allora quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

LIBRI E CULTURA. Tra gli eventi del “Maggio dei libri” ci sarà una vera e propria maratona di letture pubbliche: Pescara leggiti forte, che animerà vari luoghi della città.

Venerdì sarà presentato Cronachette praghesi, libro dell’abruzzese Dante Marianacci, nella sede della Fondazione La Rocca.

Domenica 26 maggio, in occasione dell’apertura delle dimore storiche in tutta Italia, Pescara partecipa con la straordinaria apertura di Fondazione Summa.

FESTIVAL E PREMIAZIONI. Al multiplex Arca di Spoltore ci saranno le premiazioni dei vincitori di Settimo Senso, festival di corti cinematografici, al quale si potrà assistere gratuitamente.

TEATRO. Al Florian Espace sia venerdì che sabato si terrà la terza edizione del festival che esplora le nuove tendenze nelle arti visive, performative e dello spettacolo dal titolo “Attraverso la tendenza”.

Estrodestro sfiderà una compagnia teatrale di Roma in uno spettacolo di improvvisazione, che si terrà sabato 25 al teatro Cordova.

MANIFESTAZIONI E SAGRE. L’evento che animerà il weekend del Pescarese è senza ombra di dubbio Cantine aperte 2024, che prevede un fine settimana all’insegna del divertimento e del buon vino all’interno delle cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino in Abruzzo.

RELIGIONE. Sabato 25 al santuario del Sacro Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria si terrà la proiezione del film ispirato all’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si”.

INCONTRI. Al porto turistico nella giornata di sabato si terranno degli incontri per promuovere la figura del consulente familiare, rivolti alle persone di ogni età.