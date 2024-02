Ultimo weekend di febbraio: da Allevi ad Anna Foglietta, la guida agli eventi del fine settimana

Parte l’ultimo fine settimana del mese e tanti sono, come di consueto, gli eventi che animeranno queste giornate nel Pescarese. Dalla musica alle letture, la redazione di IlPescara vi propone una selezione di eventi imperdibili, per allietare il tempo libero. Inoltre sul sito, è presente una sezione dedicata agli eventi, in cui si possono trovare anche i film in programmazione nei cinema.

MUSICA. I ruggenti anni ’20 in scena a Città Sant’Angelo grazie all’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. L’evento si terrà venerdì 23 febbraio al Teatro Comunale cittadino.

Al teatro Massimo è attesa la Pfm, in concerto sabato 24 febbraio con lo spettacolo "Pfm Canta De André - Anniversary", un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese Fabrizio De André. Al circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0, invece, ci sarà la serata con il Mago Annoiato.

Uno degli eventi più attesi del weekend è quello che vede il ritorno di un grande della musica italiana, Giovanni Allevi. Sarà lui il protagonista della domenica al teatro Massimo con il suo Piano Solo Tour, l’unica tappa abruzzese. Il live è il recupero di una data più volte posticipata.

TEATRO. Venerdì inizia con Freevola, lo spettacolo di Lucia Raffaella Mariani, che si terrà al Florian. Un ricco monologo incentrato sul mondo femminile, facente parte della rassegna Femminile Plurale 2024 | L’arte delle donne.

A Città Sant’Angelo domenica arriverà Anna Foglietta, la talentuosa attrice romana in scena con Donne vestite di sole. Il progetto scenico è incentrato sulla rappresentazione della figura femminile e lo spettacolo è scritto e diretto da Davide Cavuti.

LIBRI. Sarà presentato il libro Liberi di vivere con il linfedema di Chiara Buldrini a Pescara nella giornata di venerdì 23 febbraio, mentre domani, sabato 24 febbraio Daniela D’Alimonte alla Mondadori di Pescara proporrà il suo grande successo Parole d’Abruzzo.

A proposito di libri, Gino Bucci – l’abruzzese fuori sede – sarà a Moscufo per far divertire la popolazione con le sue Rime Toscibili.

SPORT. Sabato a Pescara si terrà un open day per mostrare i benefici del canottaggio grazie al progetto Sport Terapia Integrata promosso dal circolo canottieri La Pescara.