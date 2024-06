Guida a tutti gli eventi del fine settimana, dagli spettacoli di Funambolika ai tanti festival nel Pescarese

Ci saranno numerosi festival che animeranno il weekend a Pescara e in provincia. Dal Diorama a Montesilvano a Transumanze a Cugnoli senza dimenticare gli spettacoli meravigliosi dell’attuale edizione di Funambolika. Ma ci saranno anche la notte di Cavour con i commercianti di zona, la festa del birrificio di Popoli Mezzopasso, il centenario della coppa Acerbo e tanto altro ancora. Non ci resta che vedere quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Anche l’aeroporto d’Abruzzo partecipa alla festa della musica promossa dal ministero della cultura e lo fa venerdì 21 giugno con Gea, Giovane Ensemble d’Abruzzo che si esibirà in una performance dal titolo “L'Incanto delle Muse”.

FIERE E MANIFESTAZIONI. Funambolika è la più grande manifestazione che sta animando la città di Pescara in questi giorni. È attualmente in corso, fino a sabato 22 giugno, lo spettacolo "Puccini Dance Circus Opera, per coro di corpi e strumenti".

A Montesilvano ci sarà il Diorama festival nel borgo antico, per ammirare arte, musica, cultura e turismo, mentre a Cugnoli ci sarà Transumanze festival, a cui parteciperanno Setak e Peppone Calabrese.

FESTE E SAGRE. A Villanova di Cepagatti ci saranno i festeggiamenti di San Nicola, dal 21 al 23 giugno, mentre a Montesilvano Colle ritorna il rito del ramajetto con la festa di San Giovanni.

A proposito di feste, a Popoli si festeggiano i primi 10 anni di birrificio Mezzopasso, con street food e musica live, senza dimenticare le birre dell’azienda.

Da non perdere il 22 giugno la notte di Cavour, una festa attuata dai commercianti di zona, con sconti, musica e animazione per bambini.

ESCURSIONI. Nel cartellone degli eventi di Popoli troviamo sia l’inaugurazione del book crossing il 21 giugno mentre il 22 ci sarà la cicloturistica con visita e degustazione al birrificio Mezzopasso.

TEATRO. Anche Spazio Matta ha presentato un ricco programma e per il 21 giugno si fa il bis con Educare alla pace e alla cittadinanza attiva. L’eredità pedagogica e politica di Danilo Dolci oggi. Convegno - Tavola rotonda al Matta mentre al parco villa Sabucchi ci sarà Voce del verbo alveare_piccolo dialogo tra la Natura e un'attrice curiosa. Spettacolo teatrale per ragazzi.

MOSTRE. È stata allestita per il 21 giugno la mostra dedicata dal titolo “Le origini del Conservatorio Luisa D’Annunzio attraverso i documenti dell’Archivio di Stato di Pescara” in occasione della festa della musica.

Aperta in via del tutto eccezionale la casa museo Summa in serata in vista dei 130 anni del Touring Club Italiano.

All’Aurum sarà invece allestita una mostra per il centenario della coppa Acerbo; all’evento di inaugurazione saranno presenti alcuni nomi importanti dei motori, tra cui il pilota abruzzese Jarno Trulli.

Al museolaboratorio d’arte contemporanea di Città Sant’Angelo sarà inaugurata la mostra di Alfredo Pirri il 22 giugno, visitabile fino al prossimo 10 agosto.