Cosa fare a Pescara e dintorni dal 2 al 4 dicembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 2 al 4 dicembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. A Montesilvano torna lo Swing on the Beach Festival. All'Aurum, invece, Pescara diventa per tre giorni città dei fiori con "Orchidee in festa".

Capitolo concerti: il quartetto d'archi Chaos si esibisce al Massimo con la musica di Mozart, Shaw e Schumann, Adriana Ferreira e Calogero Palermo suonano Mozart al teatro comunale di Città Sant’Angelo e il sassofonista Raffaele Casarano presenta in anteprima nazionale il suo album “Anì” all’Auditorium Flaiano.

Cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: all’Aurum si tiene “Si può farte”, esposizione di artisti esordienti della città, e al Museo delle Genti d'Abruzzo è visitabile “Percorsi d’arte contemporanea”. Nello stesso luogo c'è anche "Romanoleli, esercizi di memoria", a cura di Mariano Cipollini. A Ceravento sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio.

Al Mediamuseum si svolge “Ebbi nella musica la mia natività e la mia sorte”, un convegno su Gabriele D’Annunzio e l’arte dei suoni. Non mancano, infine, gli spettacoli teatrali: venerdì, al teatro Madonna del Rosario, Pasolini e Flaiano sono i protagonisti di “Nati il 5 marzo” in un testo curato da Milo Vallone e Federica Vicino, mentre sabato e domenica al Florian Espace va in scena "Onìsio Furioso". Per i più piccoli, poi, è da non perdere "Il soldatino di stagno" a Città Sant'Angelo nell'ambito della rassegna "Tutti a Teatro!".