La notte dei serpenti, ma anche sagre e festival: guida a tutti gli eventi del weekend

Chi ha atteso questo weekend, caldo e afoso, di luglio lo ha fatto principalmente per il mega evento abruzzese, che animerà la città di Pescara sabato con Enrico Melozzi e la sua Notte dei serpenti. Tuttavia il grande concerto all’insegna della musica tradizionale, e non solo, che vedrà molti artisti sul palco, non sarà l’unico appuntamento da non perdere questo fine settimana. Dal Diorama festival alla sagra dell’arrosticino, non ci resta che scoprire quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend.

MUSICA E CONCERTI. Come preannunciato l’evento che catalizzerà la massima attenzione sarà senza ombra di dubbio La notte dei serpenti di Enrico Melozzi, che porterà sul palco i più famosi brani popolari abruzzesi ma anche rivisitazioni di classici della musica italiana, come Ti amo di Umberto Tozzi, in chiave dialettale.

Sul palco, oltre a Tozzi, ci saranno anche Al Bano, Colapesce e Di Martino, Noemi, Coma Cose, Giovanni Caccamo e Filippo Graziani. Condurrà la serata Andrea Delogu.

In risposta all’appuntamento alla nave di Cascella ci saranno i live a Zara Beach con i 99 Cosse, Assalti Frontali e Kinky People e dj set finale.

A proposito di concerti, nella vicina Silvi si terrà il concerto gratuito di Raf, in piazza dei Pini.

SAGRE E FESTE. Ha fatto molto rumore la sagra dell’arrosticino che da San Giovanni Teatino si sta svolgendo in questi giorni a Pescara, nell’area Fiere. Dal 17 e fino al 27 luglio sarà possibile gustare gli arrosticini locali ma anche assistere a vari eventi.

A Città Sant’Angelo torna il mega evento che collega l’Abruzzo alla Sicilia, ossia dall’Etna al Gran Sasso, dal 20 e fino al 28 luglio.

ARTE E MOSTRE. A Tocco da Casauria torna la rassegna artistica Le laudi del colore e il tema è Terra.

SPETTACOLI. A Spoltore torna la notte delle streghe e delle vampire e si terrà il sequel dello spettacolo Spelt.

ESCURSIONI E VISITE. Il Diorama festival è un evento itinerante che permette ai visitatori di riscoprire in modo alternativo alcuni dei luoghi magici del nostro territorio. Questo fine settimana si terrà al Colle del Telegrafo, a Pescara.

LIBRI E INCONTRI. Ci sarà Alberto Pellai nella sala consiliare del comune di Pescara: l’esperto presenterà il suo libro “Allenare la vita” sull’emergenza educativa.

All’Aurum si terrà un incontro per riflettere e ricordare la strage di via D’Amelio, quando nel 1992 perse la vita Paolo Borsellino.

PREMI. Si terrà nella serata di sabato il premio parco Majella ad Abbateggio, dedicato alla letteratura naturalistica.

ESCURSIONI. Domenica 21 luglio ci sarà la passeggiata cittadina “C’era una volta Pescara” per conoscere la storia antica.