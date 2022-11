Cosa fare a Pescara e dintorni dal 18 al 20 novembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 18 al 20 novembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Al Babilonia si esibisce Maestro Pellegrini (The Zen Circus), mentre all'Auditorium Flaiano, per “Contemporary-Repertori Possibili”, va in scena l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti. A Spoltore c'è la presentazione del libro “Pescara 1566. La battaglia dell’Aternum” del giovanissimo Andrea Verrocchio.

Per gli amanti del 'mangiaebevi' segnaliamo il "Villa Celiera Wine & Sound", la fiera "I sapori di San Martino" a Congiunti di Collecorvino e la festa delle castagne a Montesilvano. Per i più piccoli, infine, è da non perdere "Il gatto con gli stivali" all'Auditorium Flaiano nell'ambito della rassegna "Tutti a Teatro!". Inoltre al Museo delle Genti d'Abruzzo ripartono, per i bambini dai 6 anni in su, le "Domeniche al Museo".

Cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: Mirco Mascitelli espone a Ci vuole un villaggio con la sua personale “Simmetrie/corpi ibridi” e al Museo delle Genti d'Abruzzo torna “Percorsi d’arte contemporanea”. Alla Maison des Arts proseguono "Salvatore Incorpora, il rosso aggrumato dell’uomo" e "Irina Fedoriuk. Fuga nell’irreale".

A Ceravento sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio. All'Aurum è tutta da gustare la collettiva "Confronti d'arte", che viene inaugurata il 12 novembre. Torna inoltre il Fla con una quattro giorni da non perdere: QUI il programma del giovedì, QUI il programma del venerdì, QUI il programma del sabato e QUI il programma della domenica.