Che facciamo stasera? Guida agli eventi del weekend

Sta iniziando un nuovo fine settimana di maggio e sono sempre più gli eventi che animano la città e dintorni. Vediamo allora quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

FESTE PATRONALI E RELIGIONE. Questo weekend sono previste varie feste patronali, come quella di San Zopito a Loreto Aprutino ma anche i festeggiamenti in onore del Volto Santo e di san Pancrazio Martire in programma da sabato 18 a lunedì 20 maggio a Manoppello.

Inoltre l’arcivescovo Valentinetti celebrerà la messa pontificale a Civitella Casanova, in occasione della Pentecoste.

MANIFESTAZIONI. Ci sarà il TedxPescara a tema Ubuntu, per riflettere e stupire. Diversi gli interventi, gli speakers e gli eventi collegati.

A proposito di manifestazione, a Montesilvano si terrà il Pulpa Festival, da venerdì a domenica, a tema interculturalità e tanta animazione anche per i bambini.

TEATRO. Al Florian si esibirà Elisa Di Eusanio con Club 27, un evento di musica live e prosa per ricordare gli artisti morti a 27 anni.

CONCERTI E MUSICA. Angelo Valori & Medit Orchestra presentano un concerto al Circus, in cui eseguiranno le più belle canzoni italiane e colonne sonore, un evento di beneficenza a favore del servizio cani guida del Lions Club, organizzato dalla 5a e 6a circoscrizione del distretto 108A.

MOSTRE. L’artista Mauro Pispoli esporrà al museo delle Genti d’Abruzzo la mostra “Il bambino che sognava di diventare Picasso”.

INCONTRI. Al multiplex Arca il regista Roberto Zazzara e il produttore Cristiano Di Felice incontreranno il pubblico prima della speciale proiezione di Carne et Ossa.