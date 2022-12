Cosa fare a Pescara e dintorni dal 16 al 18 dicembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 16 al 18 dicembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Al Loft 128 di Spoltore si tiene il guitar show di Luca Stricagnoli, uno dei chitarristi acustici più seguiti al mondo. In piazza della Repubblica domenica torna "Babbo Natale in moto", all'insegna della solidarietà. All'Aurum, invece, per gli amanti del "mangia-e-bevi" è da non perdere la fiera degli oli Evo "Viva l'oliva!".

A. Al Circus c'è "Mille volte grazie", live benefico per il Covid hospital con l'orchestra Moscufo & Friends, Giò Di Tonno e Piero Mazzocchetti. Ci sono, poi, gli eventi di Natale a Cepagatti, a Montesilvano e a Spoltore.

Cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Spoltore si tengono un'antologica di Aldo Laurenti e una fotografica intitolata "Note di luce". Al Circolo Aternino è visitabile una mostra dedicata all'arte africana e organizzata dall'Archeoclub. A Ceravento sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio.

Non mancano, infine, gli spettacoli teatrali: al Circus va in scena "Io, Lucio e tu", spettacolo teatrale dedicato a Battisti con i Prendila Così, mentre al Florian Espace c'è "Non mi pento di niente" e al teatro Cordova la scuola Estrodestro ripropone anche quest'anno lo spettacolo di Natale “Impro Christmas Show”. Per i più piccoli, al Flaiano si svolge "Le avventure del pesce Gaetano" nell'ambito della rassegna "Tutti a Teatro!".