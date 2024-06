Cosa facciamo questo weekend? Ci sono feste, fiere, escursioni e mostre da scoprire

Tornano le letture all’aperto, apre Meta Fiere, gli spettacoli teatrali, le sagre e la musica dal vivo. Questi sono solo alcuni degli eventi che animeranno Pescara e dintorni nel fine settimana dal 14 al 16 giugno. Vediamo allora quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

FIERE E MANIFESTAZIONI. Il più grande evento che si terrà a Pescara questo weekend, sabato e domenica, sarà Meta Fiere 2024, un evento nazionale gratuito legato al mondo dell’emergenza.

FESTE E SAGRE. A Cepagatti torna la sagra in onore della festa di San Pio e per l’occasione si esibiranno anche i Musicanti.

Una splendida festa è in programma a Scafa, nel parco Lavino: Cuntafesta, una giornata ricca di appuntamenti.

ESCURSIONI. Nuovo appuntamento con Spoltore nascosta insieme alla pro loco domenica 16 giugno.

A Loreto Aprutino, invece, sarà possibile passeggiare nei giardini di lavanda all’interno del parco Lauretum.

TEATRO. In occasione della giornata del donatore di sangue si terrà lo spettacolo teatrale W la scuola al teatro Massimo.

MOSTRE. Nel cartellone di giugno di Spoltore è prevista la mostra geopolitica nello spazio sociale in via Di Marzio da venerdì a domenica.

Arriva nello spazio Ceravento la mostra personale del giovane artista siciliano Giuseppe Vassallo: In sogno era una sfera bianca.

Una mostra un po’ particolare è quella firmata Cultura Immersiva: a Pescara, nello Spazio 010, sarà possibile ammirare i grani capolavori artistici e non solo, grazie a un visore.

EVENTI PER BAMBINI. A Cepagatti sabato 15 giugno in via Marche, angolo via Casella, si terrà Bimbi in festa, con animazioni, letture e merenda.

Al museo delle Genti d’Abruzzo ci sarà Scatto Matto, un laboratorio artistico per bambini.

SPORT. All’Arca di Spoltore si terrà la 17esima edizione della Festa dello sport giovanile.