Caldo torrido ma non si fermano gli eventi estivi: cosa facciamo nel weekend?

In questo secondo weekend di luglio le temperature saranno piuttosto elevate e il clima sarà torrido, ma gli eventi estivi non si fermano. Cosa facciamo nel fine settimana? Quali sono gli appuntamenti da non perdere? Torna la sagra della scrippella a Elice mentre alla festa della Madonna del Fuoco ci sarà anche Marco Papa, mentre a Pescara sarà massima l’attenzione per il centenario del Circuito di Pescara.

Non ci resta che vedere quali sono gli appuntamenti a cui partecipare questo weekend. Vi ricordiamo che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

SAGRE E FESTE. Come anticipato torna la sagra della scrippella a Elice fino al 14 luglio, con piatti tipici ma anche musiche tradizionali e spettacoli.

A Pescara, nel quartiere della Madonna del Fuoco, ci sarà una festa all’insegna della fratellanza dal 12 al 15 luglio e sarà presente anche l’artista Marco Papa.

MUSICA E CONCERTI. Francesco Buzzurro, uno dei più grandi chitarristi al mondo, sarà in concerto a Manoppello sabato 13 luglio nel contesto della XXVII edizione di Maiella in Musica.

MOSTRE. In stazione a Pescara, al binario 1, sarà possibile ammirare una speciale mostra dedicata alla Coppa Acerbo.

Intanto la Fondazione Pescarabruzzo inaugura nel tardo pomeriggio di venerdì l’archivio d’artista dedicato a Sandro Visca negli spazi del Clap Museum.

Al museo delle Genti d’Abruzzo sarà inaugurata la mostra di Luigi Fuschetto, mentre a Moscufo sarà possibile ammirare le opere fotografiche della giovane moscufese Chiara Navelli.

ESCURSIONI E VISITE. Si aprono le porte dell’abbazia di San Clemente a Casauria per prendere parte alla visita-evento “Principi in catene”.