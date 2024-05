Che facciamo questo weekend? Dagli gnomi in festa alle nuove mostre

Spettacoli live, aperture di nuove mostre ed esposizioni sulla città di Pescara, eventi per bambini e molto altro ancora. Cosa fare questo fine settimana? Sarà all’insegna del caldo, da trascorrere all’aperto, ma anche in alcuni dei luoghi più incantevoli della città e dintorni. Vediamo allora quali sono gli appuntamenti da valutare questo weekend. Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

TEATRO. Al Florian Espace si terrà lo spettacolo “Il quarto dito di Clara” con Pippo Di Marca e Veronica Zucchi, mentre al teatro Immediato ci si avvia verso la conclusione della stagione teatrale con lo spettacolo “Il baule smarrito” in scena da venerdì a domenica e repliche previste anche il prossimo fine settimana.

CONCERTI E MUSICA. Al Massimo invece ci sarà l’omaggio a Fabrizio De Andrè con lo show musicale di Antonello Persico, un concerto di beneficenza per Ada Manes foundation for children onlus.

EVENTI PER BAMBINI. A Montesilvano si terrà una manifestazione super attesa e coinvolgente: Gnomi in festa. L’evento è previsto per sabato 11 e domenica 12 maggio all’interno dell’area verde del parco della Libertà.

Il museo delle Genti d’Abruzzo per domenica 12 maggio, in vista della festa della mamma, ha organizzato ne pomeriggio un laboratorio tematico.

MANIFESTAZIONI. All’interno della manifestazione “Maggio dei libri” al museo Cascella, in viale Marconi, è in programma “Entra e adora: i Cascella uomini d’arte” una particolarissima visita tematica accompagnata dal racconto di chi quelle sale le ha vissute come casa e bottega: il percorso nelle sale sarà arricchito dalla lettura di brani tratti da libri scritti dai Cascella stessi.

Ci sarà il Flaiano Fo, festival internazionale di fotografi e giornalismo, venerdì e sabato all’Aurum.

ESPOZIONI E ARTE. All’Aurum l’archivio di Stato ha organizzato un seminario con esposizione di disegni significativi per la storia di Pescara e domenica ci sarà l’inaugurazione della mostra “M’arcorde”.

Per due giorni al museo delle Genti d’Abruzzo si potrà ammirare l’esposizione fotografica “Dall’occhio all’anima” di Luisa Magliani.

CULTURA. Torna l’evento “Chiese aperte” domenica e sono preiste molteplici aperture nel Pescarese.

PER GLI ANIMALI. Domenica 12 maggio, dopo il rinvio, si terrà la dimostrazione di abilità "Lavoratori a 4 zampe", per premiare quegli animali che si sono distinti nella ricerca di persone scomparse e sotto le macerie, nel soccorso acquatico, nelle operazioni anti-droga, e non solo.