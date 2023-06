Cosa fare a Pescara e dintorni dal 9 all'11 giugno: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 9 all'11 giugno: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Manifestazioni

In centro torna Bicincittà per rilanciare il messaggio in favore dello sport e della sostenibilità ambientale. Nel pattinodromo di via Maestri del Lavoro c'è invece il Trofeo dell'Adriatico di powerlifting.

Venerdì all'auditorium Cerulli parte il Festival Forme con un repertorio dedicato a Bach e Vivaldi. Per gli amanti del mangiaebevi segnaliamo "Viva il miglio zero" in piazza I maggio, per promuovere il pescato locale, e l'International street food sul lungomare Colombo con il meglio del cibo da strada.

Tempo libero

In tema di libri sono tre gli incontri da mettere in agenda: Giuseppe Caporale presenta alla Mondadori "Ecoshock", Pietro Ferrari illustra le sue ultime pubblicazioni alla Soms di Spoltore e Licio Di Biase parla di "Fronte del cuore" alla libreria Ubik di Montesilvano.

In questo weekend riprendono inoltre i party estivi della Lampara con Alessandro Marini e Umberto Palazzo. Infine, chi ha intenzione di guardare un film a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. A Ceravento si inaugura sabato il 'Diario di bordo' di Roberto Cesaretti. Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya.

A Vistamare è ammirabile 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo, mentre al Museo delle Genti d'Abruzzo ci sono le sculture di Carla Cerbaso con "Ascolta". All'Imago Museum, infine, è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana".