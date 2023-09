Cosa fare a Pescara e dintorni dall'8 al 10 settembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dall'8 al 10 settembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli/tempo libero

Nell'ambito del Festival Dannunziano, venerdì all'Aurum sono in scena Susanna Costaglione e Isabel Russinova, sabato arriva allo stadio del mare Carl Brave e domenica si esibiscono al teatro d'Annunzio Francesco Renga e Nek. Al Pala Dean Martin sbarca il Pescara Comix Festival, che quest'anno vede tra gli ospiti Cristina D'Avena e Pino Insegno. In tema di libri, invece, c'è Diletta De Donatis che presenta a Spoltore il romanzo “La Plaza del Ayuntami ento”. Da non perdere anche la notte di Cavour, tra artisti di strada e shopping.

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Tra Pescara e Montesilvano si conclude il torneo internazionale di calcio under 15 Scudetto Cup. Al porto turistico torna "Watch mania", mostra scambio dell'orologio d'epoca e non. Per gli amanti della musica sacra segnaliamo che nella chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario si tiene un interessante concerto dell'Organo Zanin. In piazza de Lellis termina, con la Lima e la Raspa, la rassegna Cantina&Sapori.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le esposizioni allestite in questi giorni. Innanzitutto sabato si inaugura al porto turistico "Sulla via dell'anima", mostra d'arte di Giuseppe Muzii. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Alla Fondazione La Rocca si può ammirare "La vita è un'altra cosa" di Simone Ciglia per Stills of peace. Il museo Paparella Treccia propone "Gabriele d'Annunzio e i suoi artisti".

A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró. Infine alla Maison des Arts vi aspetta "L’inatteso fiorire. L’arte di Gaetano Paloscia".