Cosa fare a Pescara e dintorni dal 7 al 9 luglio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 7 al 9 luglio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Al teatro d'Annunzio per il Pescara Jazz 2023 arriva il cantautore irlandese Damien Rice. Gli Hop Frog (Led Zeppelin tribute) sbarcano all'Hai Bin Rock Festival. Piero Mazzocchetti si esibisce a Città Sant'Angelo per "Accendiamo il Medioevo".

Al teatro del mare di Montesilvano venerdì i Prendila Così ospitano gli Audio 2 per omaggiare Battisti e domenica va in scena la classe di Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Da non perdere, poi, la chiusura di Funambolika con il consueto Gran Gala du Cirque.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Per gli amanti del mangia-e-bevi consigliamo invece l'International Street Food a Montesilvano.

In tema di libri sono due gli incontri da mettere in agenda: il giornalista Francesco Borgonovo (La Verità) presenta "Guerra senza fine" a Spoltore, mentre Dom Serafini e Generoso D'Agnese parlano di "Hollywood nasce in Abruzzo" alla Fondazione Pescarabruzzo.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. A Ceravento si può invece ammirare il 'Diario di bordo' di Roberto Cesaretti. A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo.

Alla Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo troviamo "Enzo Siviero. Un ponte tra ingegneria e architettura 1969-2023" e "Vite sospese. Natura e fragilità umana nell’opera di Paolo Spoltore".

All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró.