Cosa fare a Pescara e dintorni dal 7 al 9 aprile: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 7 al 9 aprile: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana, dedicato alle festività pasquali. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. All'Auditorium Flaiano sabato c'è il concerto di beneficenza “La Musica del Cinema” con l’Orchestra “Musiche da Oscar”. Domenica al Loft 128 va in scena la 17esima Pasqua di Vasco con i Kom.

Non mancano poi gli avvenimenti più strettamente legati alla Pasqua: a Loreto Aprutino torna nel venerdì santo la processione degli incappucciati, mentre Spoltore è pronta per vivere i momenti identitari del triduo pasquale. A Pescara, invece, quest'anno c'è la novità della Via Crucis in sostituzione del più tradizionale corteo che muoveva da piazza Sacro Cuore per giungere fino alla cattedrale di San Cetteo.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Ceravento, con "Apparati", si espongono i dipinti di Giulio Rigoni. Alla Maison des Arts è ammirabile "Human Being Woman", che racconta l’emancipazione della donna in Kenya attraverso la corsa. Al Museo delle Genti d'Abruzzo è visitabile "Loves" con i quadri e le sculture di Mark Kostabi. Alla GArt Gallery Frisco presenta la sua personale: "Senza volo".

Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya. A Vistamare prosegue 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". Infine l'Ottica Servadio ospita "Non Narrativo", solo show di Simone Camerlengo.