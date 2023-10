Cosa fare a Pescara e dintorni dal 6 all'8 ottobre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 6 all'8 ottobre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Venerdì il meglio del Lago dei Cigni è in scena all'auditorium Flaiano, mentre “The Music of Hans Zimmer” fa tappa al teatro Massimo per farci fare un viaggio sonoro da Spider-Man 2 a Mission Impossible. Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link può riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. A Civitaquana torna "L'Arrosticciere in Piazza", rievocazione della cottura primitiva degli arrosticini.

All'Aurum arriva SoundExpò, la fiera dedicata alla musica. All’università d’Annunzio si tiene il Festival Pindaro Art & Sound. Il Circolo Aternino ospita il primo Festival della Comunicazione creativa. Al porto turistico Bio Benessere trasformerà per due giorni la nostra città nella capitale del vivere sano e green. Da non perdere inoltre "Real Heroes", spettacolo immersivo realizzato sfruttando le ultime tecnologie.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Fino al 29 ottobre al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Al centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano c'è la personale di Stefania La Greca intitolata "L’arte con la moda”. Il museo Paparella Treccia propone "Gabriele d'Annunzio e i suoi artisti". Paolo Dell’Elce espone alla Fondazione La Rocca con "Nocti".

Sabino de Nichilo è protagonista allo spazio 16 Civico con "Estinzione". All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró. Infine alla Maison des Arts vi aspettano "L’abito muliebre di Scanno. Il futuro della memoria" e "Tutto il mondo di Guareschi".