Cosa fare a Pescara e dintorni dal 3 al 5 febbraio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 3 al 5 febbraio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli/tempo libero

In ambito teatrale, segnaliamo Pif con Francesco Piccolo al Massimo in “Momenti di trascurabile (in)felicità”, "Passi" al Florian per il giorno del ricordo e la commedia thriller “Buonanotte fiorellino” all'Auditorium Giovanni Paolo II - Madonna del Rosario. Sabato e domenica, per i bambini, è da mettere in agenda il Cartonito Magic Show all'Auditorium Flaiano.

Per quanto riguarda i concerti, invece, il pianista Luca Filastro si esibisce al Massimo in un recital dedicato ai celebri brani del "Great American Songbook", mentre il circolo Babilonia propone una serata con Umberto Palazzo e i Lunatici.

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Al teatro Cordova Daniele Archibugi presenta il suo libro “Maestro delle mie brame. Alla ricerca di Federico Caffè”. In ultimo, tra le strade di Montesilvano Colle si tiene la XVIII Marcia per la Pace.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: “Appunti sparsi di viaggi” è la personale del fotografo Giovanni Iovacchini visitabile a Ci vuole un villaggio ArtGallery. Anche a Spoltore c'è un'esposizione fotografica: "Auschwitz - Birckenau 1940-1945. Affinché la storia non si ripeta" (si conclude domenica). A Spazio Sei prosegue "Spremuta d'incubo" di Giorgia Mascitti.

All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". Sabato, infine, si inaugurano "Bertozzi e gli inisti dal 1980 ad oggi" alla Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo e "Densitas lusi", con le opere di Mario Bi, al Museo delle Genti d'Abruzzo.