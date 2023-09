Cosa fare a Pescara e dintorni dal 29 settembre al 1° ottobre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 29 settembre al 1° ottobre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Al Florian Espace va in scena “Bang Bang!” per il progetto Oikos-residenze artistiche. L'associazione Dimore storiche italiane propone invece un concerto in San Panfilo fuori le Mura a Spoltore. Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. I biologi professionisti dell’Abruzzo si ritrovano in piazza Salotto per la giornata nazionale a loro dedicata, tra conferenze di vario tipo e consulenze nutrizionali gratuite.

Al teatro Cordova torna l'Oscarino d'Oro per i campioni assoluti dell'improvvisazione teatrale. In tema di libri, venerdì Simone Gambacorta presenta alla biblioteca Emilia di Nicola il romanzo "Cuore di legno", a dieci anni dalla scomparsa di Gian Luigi Piccioli, mentre domenica la Biblioteca di San Valentino accoglie Peppe Millanta e le sue "Cronache da Dinterbild". Da non perdere inoltre la Cooking Cup, con cui si gareggerà in mare per la conquista del trofeo che premia i migliori velisti-cuochi.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Fino al 29 ottobre al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Al centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano c'è la personale di Stefania La Greca intitolata "L’arte con la moda”. Il museo Paparella Treccia propone "Gabriele d'Annunzio e i suoi artisti". Paolo Dell’Elce espone alla Fondazione La Rocca con "Nocti".

Sabino de Nichilo è protagonista allo spazio 16 Civico con "Estinzione". All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró. Infine alla Maison des Arts vi aspettano "L’abito muliebre di Scanno. Il futuro della memoria" e "Tutto il mondo di Guareschi".