Cosa fare a Pescara e dintorni dal 27 al 29 ottobre: la guida agli eventi del fine settimana

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 27 al 29 ottobre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Al porto turistico torna la fiera del disco, giunta alla sua 17esima edizione. Al teatro Massimo venerdì Milan Rehak e Kristina Vocetkova suonano la musica di Astor Piazzolla e domenica arriva “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa. Chi, invece, ha intenzione di guardare un film, a questo link può riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Segnaliamo, poi, due rassegne teatrali: "Teatro d'autore ed altri linguaggi" al Florian e "Viaggio nel Teatro" al Cordova. Alla Parrocchia di Cristo Re si apre la Festa del Ritorno 2023.

Nel circolo universitario Cfu si celebra il Linux Day. Domenica mattina prosegue all'Auditorium Cerulli "Millennials", la rassegna dedicata ai giovani talenti della musica classica, mentre nel pomeriggio va in scena "Il Diario di Adamo ed Eva" con Corinne Clery e Francesco Branchetti. Per gli amanti del mangia-e-bevi è da non perdere ‘Pianella Borgo DiVino’ con un percorso culturale, sensoriale ed enogastronomico.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Fino al 29 ottobre al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Al centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano c'è l'esposizione di Stefania La Greca intitolata "L’arte con la moda”. Il museo Paparella Treccia propone "Gabriele d'Annunzio e i suoi artisti". Al Museo dell'Ottocento si possono ammirare i dipinti di Antonio Mancini e Vincenzo Gemito.

Luigi Grandoni è protagonista all'Aurum con una sua personale. All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró. Infine alla Maison des Arts vi aspetta "L’abito muliebre di Scanno. Il futuro della memoria".