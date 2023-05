Cosa fare a Pescara e dintorni dal 26 al 28 maggio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 26 al 28 maggio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana, dedicato alle festività pasquali. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Sabato Raf arriva al teatro Massimo per l'unica data abruzzese de “La mia casa tour 2023”. C'è poi la cerimonia conclusiva della sesta edizione di Sinestetica all'auditorium Petruzzi, dove Jan Wagner ricevera? il premio di Poesia “Citta? di Pescara”. In tema di sport, invece, segnaliamo che tra il PalaElettra e il PalaPepe si svolgeranno le finali nazionali under 15 di basket, mentre allo stabilimento balneare "La Prora" va in scena l’ottava edizione dell’Italia Beach Volley Tour.

Al porto turistico si conclude la tre giorni di “Expo Security & Cyber Security Forum”, fiera dedicata alla vision strategica per la sicurezza informatica. A Spoltore la Società Operaia di Mutuo Soccorso ospita la presentazione di "Burn out", libro di Michele Di Mauro. Al Mediamuseum si tiene un convegno per ricordare Edoardo Tiboni a 100 anni dalla nascita. Infine chi ha intenzione di guardare un film a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: al Circolo Aternino sono esposti i “Percorsi d’arte contemporanea”. Alla Maison des Arts proseguono "Design oltre il recupero" e "Dune" di Carla Cerbaso e Francesco Iacovetti. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”.

Al museo delle genti d'Abruzzo è da non perdere la collettiva "Poesia Contemporanea". Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya. A Vistamare è ammirabile 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum, infine, è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana".