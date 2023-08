Cosa fare a Pescara e dintorni dal 25 al 27 agosto: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 25 al 27 agosto: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Ivana Spagna fa tappa al teatro del mare di Montesilvano per un atteso concerto gratuito. Tormento dei Sottotono è invece di scena a Silvi per "L'ultima notte d'estate". Al teatro d'Annunzio si ride con Marco Papa in "Titanic - la vera storia di Jack la trivella dell'Adriatico". E Sergio Cammariere è pronto a incantare il pubblico di Pescosansonesco.

Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone di Notre Dame de Paris si esibiscono domenica al Pala Dean Martin di Montesilvano. In piazza de Lellis continua Cantina&Sapori con musica, teatro e cene spettacolo. Simone Pavone suona allo stabilimento balneare Stella Marina per “Cultura al sole”.

Cinema/tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Inoltre si concludono la seconda edizione di "Spoltore cinema sotto le stelle" e, al teatro d'Annunzio, la rassegna 'Cinema sotto le stelle' con la proiezione di “Air – La storia del grande salto”.

Tra piazza Salotto e il parco Florida torna il Florida Graffiti, che per la sua seconda edizione si espande e lancia anche il Palio Città di Pescara. Allo stadio del mare si tiene la finale di Mister Italia e Miss Grand Prix condotta da Jo Squillo. Per gli amanti del mangia-e-bevi consigliamo 'Fermenti d’Abruzzo', la storica rassegna dedicata alla birra artigianale abruzzese. A Santa Teresa di Spoltore, infine, c'è la festa patronale.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Alla Fondazione La Rocca si può ammirare "La vita è un'altra cosa" di Simone Ciglia per Stills of peace. A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. L'Aurum propone la collettiva "Distanze convergenti".

Al Museolaboratorio – Ex manifattura Tabacchi di Città Sant'Angelo prosegue "The Movement of People Working" di Phill Niblock. All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró.