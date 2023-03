Cosa fare a Pescara e dintorni dal 24 al 26 marzo: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 24 al 26 marzo: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

In ambito teatrale segnaliamo che Fabio Troiano porta in scena al Massimo “Il Dio Bambino”, lo spettacolo di Gaber e Luporini, mentre Ariella Vidach è allo Spazio Matta con "ELLEvive". Inoltre ci sono due reading musicali: "Te la sei cercata!", con Miriam Ricordi e Benedetta La Penna, al Florian, e "Memorie alcoliche", con Alessio Romano e Christian Carano, al Babilonia.

Al Massimo ci sono due concerti imperdibili per gli appassionati della classica: venerdì si esibisce il Trio Eidos e domenica sale sul palco il celebre violinista Uto Ughi. Al circolo Babilonia, invece, sono di scena i romani Kutso.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia.

Agli amanti del mangia-e-bevi consigliamo il Saral Food, evento tradizionalmente dedicato all'alimentazione, e l'Abruzzo Irish Festival - Saint Patrick's Edition. Da non perdere, poi, due incontri con due grandi personalità: lo scrittore argentino Mempo Giardinelli e la vedova dell'ambasciatore Luca Attanasio.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Ci vuole un villaggio ArtGallery prosegue “Rebel Yell/#urloribelle” di Beniamino Cardines. Alla Maison des Arts è ammirabile "Human Being Woman", che racconta l’emancipazione della donna in Kenya attraverso la corsa. Al Museo delle Genti d'Abruzzo è visitabile "Loves" con i quadri e le sculture di Mark Kostabi.

Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya. Al centro commerciale 'Porto Allegro' di Montesilvano c'è "Tra-passato e futuro" di Stefania La Greca. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". L'Ottica Servadio ospita "Non Narrativo", solo show di Simone Camerlengo. E alla GArt Gallery Frisco presenta la sua personale: "Senza volo".