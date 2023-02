Cosa fare a Pescara e dintorni dal 24 al 26 febbraio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 24 al 26 febbraio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli/tempo libero

In ambito teatrale, segnaliamo le piecés "Arturo" con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich al Florian Espace e "Arcunt" con Milo Vallone all'auditorium Giovanni Paolo II, senza dimenticare l'interessante coda del lunedì con Elio Germano e Teho Teardo al Massimo in "Paradiso XXXIII". Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia.

Capitolo concerti: Emanuele Colandrea si esibisce al circolo Babilonia mentre, per gli appassionati della classica, Erica Piccotti e Gian Marco Ciampa propongono un viaggio tra Spagna e America Latina al teatro Massimo, dove il giorno dopo ci sono i Pink Sonic con le canzoni dei Pink Floyd. E per gli amanti del mangia-e-bevi è imperdibile all'Aurum la rassegna "Viva la Vite".

Per quanto riguarda i libri, sono due gli 'happening' da mettere in agenda al Mondadori Bookstore: venerdì Francesco Sole presenta "La storia d'amore che ti cambierà la vita" e sabato Valeria Masciantonio racconta "Il padre di Roccaluna". Valentina Farinaccio è invece la protagonista del gruppo di lettura della Scuola Macondo con "Non è al momento raggiungibile". Infine a Montesilvano Alessandro Mastroluca parla di "Donde està Daniel Schapira".

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: sabato a Ci vuole un villaggio ArtGallery si inaugura “Rebel Yell/#urloribelle” di Beniamino Cardines. Alla Maison des Arts sono ammirabili “Il brigantaggio in Abruzzo e la resa di Civitella del Tronto. Opere di Renato Coccia” e "Bertozzi e gli inisti dal 1980 ad oggi".

A Spazio Sei si chiude sabato "Spremuta d'incubo" di Giorgia Mascitti. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", mentre all'Aurum è visitabile "L'armonia dei contrasti", personale di Francesca Raia, e alla GArt Gallery prosegue la collettiva "16 artisti 16".