Cosa fare a Pescara e dintorni dal 16 al 18 giugno: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 16 al 18 giugno: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Al porto turistico il Circo Zoè con "Deserance" apre Funambolika 2023. Al Florian c'è "Attraverso la Tendenza", festival di danza, teatro, performance e musica, mentre al Sant'Andrea si tiene la rassegna cinematografica "Il Flaiano in Sala".

Venerdì all'auditorium Cerulli prosegue il Festival Forme con un repertorio interamente dedicato a Mozart. Infine ad Hai Bin i Vaskomania di Stefano Giannini omaggiano Vasco Rossi.

Tempo libero

In tema di libri sono due gli incontri da mettere in agenda: Peppe Millanta presenta allo Spazio Matta "Cronache da Dinterbild" per l'Extra Fla e Rossella Balsamo parla di "Una vita da vivere" allo Spazio Donna WeWorld.

Sabato al largo Madonnina arriva a Pescara “Il mare è la loro casa”, campagna della Lav a tutela di granchi e meduse. E chi ha intenzione di guardare un film a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. A Ceravento si può invece ammirare il 'Diario di bordo' di Roberto Cesaretti. Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya.

A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo, al Museo delle Genti d'Abruzzo troneggiano le sculture di Carla Cerbaso con "Ascolta". All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana".