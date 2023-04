Cosa fare a Pescara e dintorni dal 14 al 16 aprile: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 14 al 16 aprile: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana, dedicato alle festività pasquali. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Ricco il programma degli spettacoli teatrali. Il comico Maurizio Battista torna al teatro Massimo con “Ai miei tempi non era così”. Segnaliamo poi Antonio Tagliarini, in scena al Matta con "Quaderno/Reality", e "Partigiano Piuma" con Francesca Camilla D’Amico al Florian Espace. Infine “Sulla lunga linea di fuoco” chiude la rassegna “Sei a Teatro” all'auditorium Giovanni Paolo II.

Gli appassionati di musica classica, invece, devono mettere due concerti in agenda: la violinista Anna Tifu suona a Città Sant'Angelo con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e l'ensemble L'Architasto si esibisce all'Aurum con "Viaggio in Italia: passeggiata musicale dalla canzone all'opera".

Tempo libero

Una vita a suon di risate: Massimo Boldi si racconta al centro commerciale 'Porto Allegro' di Montesilvano. Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Per gli amanti di videogames, giochi da tavolo e cosplay è da non perdere la rassegna "Animation Land" di Pescara Comix&Games a L'Arca di Spoltore.

Capitolo libri: Veronica Marcattili parla del suo "Diario di una mamma giornalista" a Spazio Donna WeWorld, Anna Di Giorgio presenta "Apri gli occhi" nella sala Figlia di Iorio della Provincia e Licio Di Biase dialoga con Rosanna Cavallaro sul romanzo storico “Fronte del cuore. L’amore ai tempi delle trincee”.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Ceravento, con "Apparati", si espongono i dipinti di Giulio Rigoni. Alla Maison des Arts si conclude domenica "Human Being Woman", che racconta l’emancipazione della donna in Kenya attraverso la corsa. Al Museo delle Genti d'Abruzzo è visitabile "Loves" con i quadri e le sculture di Mark Kostabi. Alla GArt Gallery è ammirabile fino a sabato la personale di Frisco: "Senza volo". All'Aurum c'è "Sub Tutela Dei", esposizione dedicata al giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia.

Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya. A Vistamare prosegue 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". Infine l'Ottica Servadio ospita "Non Narrativo", solo show di Simone Camerlengo.