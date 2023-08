Cosa fare a Pescara e dintorni dall'11 al 13 agosto: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dall'11 al 13 agosto: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli/tempo libero

Rubini, Cirilli e Moyano saranno le star dello Spoltore Ensemble 2023, al via sabato. Allo stadio del mare Max Gazzè apre il We Love Fest con l’Orchestra Popolare del Saltarello. A Rosciano va in scena il recital pianistico di Maria Gabriella Castiglione. Al teatro del mare di Montesilvano c'è il concerto dei Tiromancino. Al teatro D'Annunzio arriva il cantautore neomelodico Tony Colombo.

In piazza de Lellis continua Cantina&Sapori con musica, teatro e cene spettacolo. Per gli amanti del mangia-e-bevi consigliamo la seconda edizione della Sagra del Colle a Montesilvano e la "mitica" Villa Celiera in Sagra. Montesilvano colle propone il Premio Dean Martin. A Loreto Aprutino torna la Festa di San Donato, a Scafa c'è la Notte Rosa.

Cinema

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Inoltre prosegue la seconda edizione di "Spoltore cinema sotto le stelle", mentre al teatro d'Annunzio c'è la rassegna 'Cinema sotto le stelle' che prevede alcune proiezioni gratuite, tra cui quella de “Il primo giorno della mia vita”.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Alla Fondazione La Rocca si può ammirare "La vita è un'altra cosa" di Simone Ciglia per Stills of peace. A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. Il porto turistico propone "Onirico", collettiva d'arte a cura dell'agenzia immobiliare Itutor.

Al Museolaboratorio – Ex manifattura Tabacchi di Città Sant'Angelo si inaugura venerdì "The Movement of People Working" di Phill Niblock. All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró.