Cosa fare a Pescara e dintorni dal 10 al 12 marzo: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 10 al 12 marzo: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Molto ricco il calendario dei concerti: Mogol è al Circus per "Mi ritorni in mente", evento benefico dedicato a Lucio Battisti. Hai Bin propone venerdì l'omaggio dei Paintbox ai cinquant'anni di "The dark side of the moon" dei Pink Floyd e sabato il live degli Around Duran con uno speciale "duello" tra Duran Duran e Spandau Ballet.

Al Massimo c'è il flautista Andrea Griminelli che rilegge la grande musica per il cinema di Ennio Morricone e Nino Rota. Al circolo Babilonia, infine, si esibisce il cantautore spoltorese Domenico Imperato, fresco vincitore del premio Gianmaria Testa.

In ambito teatrale vi consigliamo le piéces "Finalmente sola" al Florian per la rassegna "Femminile Plurale" e “A te come te” di Giovanni Testori per Matta in Scena 2023. Al teatro della Madonna del Rosario, invece, va in scena "Non ditelo alle stelle".

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Agli amanti dei mercatini segnaliamo "Caccia all'affare" a Pescara Fiere.

Per quanto riguarda i libri, sono due gli incontri da mettere in agenda: l'ex ciclista Francesco Moser arriva a Moscufo per la presentazione del volume di Federico Falcone su Vito Taccone, mentre Alessio De Stefano parla di "Vincent Massari. Cronache di un abruzzese d’America" alla Mondadori.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Ci vuole un villaggio ArtGallery prosegue “Rebel Yell/#urloribelle” di Beniamino Cardines. Alla Maison des Arts sono ammirabili "Bertozzi e gli inisti dal 1980 ad oggi" e, dall'11 marzo, "Human Being Woman", l’emancipazione della donna in Kenya attraverso la corsa. Al Museo delle Genti d'Abruzzo è visitabile "Loves" con i quadri e le sculture di Mark Kostabi. Al Museo Paparella Treccia prosegue "I disastri della guerra" di Francisco Goya.

Al centro commerciale 'Porto Allegro' di Montesilvano c'è "Tra-passato e futuro" di Stefania La Greca. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". L'Ottica Servadio ospita "Non Narrativo", solo show di Simone Camerlengo. E sabato alla GArt Gallery Frisco inaugura la sua personale: "Senza volo".